Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 4 марта, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Сложившаяся на сегодняшний день между Россией и США ситуация хуже, чем она была во время Карибского кризиса между СССР и Америкой в 1962 году. Об этом 4 марта заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе лекции на флагманском просветительском марафоне «Знание. Первые».

Известия/Кристина Кормилицына

«Скажу одну вещь горькую: нынешняя ситуация гораздо хуже той, что была в 1962 году», — сказал он.

Медведев уточнил, что в украинском конфликте против России ведутся полноценные военные действия с американским оружием и участием спецназа и советников из США.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года Медведев отмечал, что появившийся в понимании будущего в разных частях мира тектонический разлом может только увеличиться. Он также указывал на то, что это противостояние будет очень долгим и продлится десятилетия и мир из-за этого оказался в гораздо худшей ситуации, чем в период Карибского кризиса.

Президент России Владимир Путин 29 февраля назвал бредом обвинения российской стороны в планах напасть на Европу. Он подчеркнул, что это Запад выбирает наиболее эффективные для себя цели для нанесения ударов по российской территории.

В ноябре 2023 года пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также назвал абсолютно безумными обвинения в адрес России в готовности развязать ядерную войну. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия, будучи большой, мощной и сильной страной, крайне ответственно относится к своему потенциалу.