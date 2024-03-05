Москва, 5 марта, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Уже 3,5 млн россиян старшего возраста и около 190 тысяч «серебряных» волонтёров вовлечены в программы «Активное долголетие», которые реализуются во всех регионах. И с каждым годом идей, которые помогают людям старшего поколения жить интересно и после завершения трудовой деятельности, становится всё больше.

Дарья Антонова ИА REGNUM Участники проекта «Московское долголетие»

Это происходит в том числе благодаря Всероссийскому отбору лучших практик активного долголетия, организованному АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минтруда России, в развитие национального проекта «Демография». Сейчас завершился уже четвёртый сезон конкурса. Победу в нём одержали авторы десяти проектов по пяти направлениям:

— активная жизнь (культура, туризм, волонтёрство);

— медицинский и социальный уход, общественная забота и профилактика;

— здоровый образ жизни;

— образование и занятость;

— практики для мужчин 60+.

Последняя номинация, к слову, появилась в отборе только в этом году с целью поддержать тиражирование практик вовлечения мужчин старшего возраста в проекты активного долголетия.

Победителями стали представители Владимирской, Кемеровской, Костромской, Омской, Оренбургской, Ростовской и Рязанской областей, Татарстана, Санкт-Петербурга и ХМАО. Они получили по 500 тысяч рублей на развитие своих проектов. А идеи всех финалистов этого отбора — 112 практик — войдут в сборник «Активное долголетие 2023» и будут распространены через платформу Агентства стратегических инициатив «Смартека».

В рамках программ «Активного долголетия» в России уже появилось 11 тысяч точек притяжения — кружков, где люди старшего поколения проводят свой досуг, занимаются саморазвитием. Параллельно с этим в стране на базе Социального фонда России появляются центры общения — там представители «серебряного» поколения общаются и находят новых друзей и единомышленников.

«Мне искренне приятно, что мы имеем возможность обобщать те лучшие практики, те лучшие наработки, которые есть на территории нашей страны», — отметил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. По его словам, у каждого региона уже есть отдельная программа развития активного долголетия, и проекты новых победителей помогут её совершенствовать.

Так, победителем четвёртого отбора стала практика «Бабушкина забота» из Омской области. Этот проект реализует Комплексный центр социального обслуживания населения Большереченского района. Благодаря ему 18 «серебряных» волонтёров регулярно проводят занятия для детей из малообеспеченных семей. Они обучают ребят рисованию, вязанию, изготавливают вместе с ними поделки. Ежегодно поддержку получают более 340 семей.

Смартека Волонтёрский проект «Серебряная гвардия»

Жюри отметило и социальный волонтёрский проект «Серебряная гвардия» Центра социального обслуживания населения Пролетарского района Ростова-на-Дону. Эта практика вовлекает людей старшего возраста в добровольческую деятельность. В рамках проекта «серебряные» волонтёры помогают людям с ограниченными возможностями здоровья, людям старшего поколения, ветеранам развивать свой потенциал — творческий, интеллектуальный, физический.

«Учитывая разносторонние интересы активных пожилых граждан, их способности, таланты и умения, в нашем учреждении определено базовое направление волонтёрской деятельности — «Социальное активное долголетие». В Центре внедрён комплексный подход к вовлечению граждан 55+ в системную добровольческую деятельность, включающий их поддержку на всех этапах: информирование, привлечение, обучение, сопровождение, мотивация», — отмечают авторы проекта.

Кроме того, на базе Центра социального обслуживания действует «Университет третьего возраста», в котором старшему поколению доступен широкий выбор направлений: социально-культурное, экологическое, спортивно-оздоровительное и просветительское.

На что именно потратят денежный приз, авторы «Серебряной гвардии» ещё не решили. Возможно, средства направят на новые костюмы для хористов, которые победили недавно на смотре-конкурсе.

Ещё одним победителем в номинации «Практики для мужчин 60+» стал проект «ДЕДы-непоСЕДЫ» из Владимирской области. Его реализует пансионат имени Е. П. Глинки в городе Вязники.

Эта инициатива помогает мужчинам старшего поколения найти новые интересы, активнее участвовать в общественной жизни, привлекает их внимание к здоровому образу жизни. В пансионате уже сформировалось несколько направлений мужского досуга. Одни постояльцы берут уроки вокала и выступают, другие мастерят изделия из дерева своими руками. А ещё образовалась группа тех, кто принимает участие в спортивных состязаниях, и группа активистов, занимающихся волонтёрской и общественной деятельностью.

Смартека Проект «ДЕДы-непоСЕДЫ»

Первыми результатами внедрения «мужского» проекта, по мнению психолога, стало снижение напряжения в общении, а с увеличением заинтересованности в новых занятиях улучшилось и психоэмоциональное здоровье. Некоторые участники проекта получили признание на большой сцене — так, постояльцы пансионата Валерий Зариньш и Павел Глебов стали лауреатам I степени Всероссийского конкурса «Гордость страны».

«Финансовая поддержка для нас — большое подспорье. Полученный приз намерены направить на развитие мастерской, где наши мужчины работают с деревом: выжигают, работают с лобзиком, фанерой. После реконструкции она будет функционировать круглый год», — отметила ИА Регнум руководитель пансионата Екатерина Сергеева.

Работа над лучшими идеями для активного долголетия продолжается. Именно для этого эксперты отбора, помимо лучших практик, определили тренды в работе со старшим поколением в 2024 году.

В том числе они отметили огромный ресурс старшего поколения, который крайне необходим обществу. Так, они могут стать наставниками для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а для людей преклонного возраста или с инвалидностью — помощниками. Они могут выступить и в качестве создателей соседских сообществ, стать учителями для людей из своего окружения.

Также люди «серебряного» возраста могут заняться возрождением народных традиций, стать организаторами и волонтёрами культурных мероприятий, туристическими гидами по своему городу.

Надёжными работниками представителей старшего поколения считают и на рынке труда, особенно в сферах и местах, где не хватает рабочих рук — кассиры, повара в детсадах, наставники на производстве.

Как сообщало ИА Регнум, одна из важнейших целей национального проекта «Демография» — сделать так, чтобы люди жили как можно дольше без ограничений, вызванных возрастными изменениями и хроническими заболеваниями.

29 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил, что средняя продолжительность жизни в стране превысила 73 года.

«К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни должна составить не менее 78 лет, а в дальнейшем выйти на уровень 80+», — подчеркнул президент. На увеличение этих показателей будет направлен будущий национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».