Киев, 4 марта, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Успех России в отслеживании поставок на Украину западных высокоточных ракет с большим радиусом действия — таких как SCALP и Storm Shadow — зависит не от утечек вроде скандальной беседы немецких офицеров, обсуждавших возможность ударов по Крымскому мосту. И сообщение британской The Times о том, что российская разведка якобы будет отслеживать доставку западных ракет киевскому режиму благодаря утечке разговора не следует воспринимать всерьёз. Однако это не значит, что Россия не может отслеживать подобные поставки. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум военный аналитик и публицист Михаил Онуфриенко.

Иван Шилов ИА Регнум

Сам ставший предметом активных публичных дискуссий разговор немецких офицеров о возможности ударов по России дальнобойными ракетами Taurus, эксперт расценил как намеренный информационный слив. По его словам, на высшем армейском уровне, в том числе и в бундесвере, существуют специальные протоколы, нацеленные на избежание нежелательных утечек, которые достаточно эффективны. И в большинстве случаев попадание настолько чувствительной информации в СМИ — это результат сознательных действий.

«Зачем это нужно? Проверить реакцию России на подобную возможность, — допустил Онуфриенко. — Одно дело — какие-то статьи в прессе, другое — генералы обсуждают, упоминают конкретно Крымский мост. Цель — изучить реакцию общественности и политиков. Понять, какое влияние то или оное мнение оказывает на Кремль. По совокупности — попытаться оценить, насколько для Берлина опасна поставка ракет Taurus. С этой точки зрения вполне логично».

Дело в том, что принципиальное отличие одной из версий Taurus, по некоторым оценкам, в повышенном радиусе действия — около 500 км. Это, по словам эксперта, отличает её от французских и британских аналогов, имеющих меньший радиус действия. И именно это, считает Онуфриенко, несёт ключевую угрозу самым разным объектам в глубине территории России.

С другой стороны, какие бы попытки ни предпринимали противники России, чтобы сохранять тайну при поставках на Украину тех же ракет SCALP из Франции или Storm Shadow из Британии, успех этих усилий, по оценке эксперта, зависит вовсе не от расшифровок беседы немецких военных. Ведь в таких поставках неизбежно принимает участие достаточно большая масса людей, в том числе — на территории, контролируемой киевским режимом.

«А это уже немножко другие протоколы, и здесь информация сливается потоком, — отметил эксперт. — Тем более, что далеко не все даже высокопоставленные представители этого режима лояльны к нему».

России, в свою очередь, важно определять, куда доставляются эти боеголовки, и уничтожать их до момента применения.

«Что касается самого применения, то эти ракеты уже неоднократно сравнивали с теми, которые уже применялись, которыми неоднократно наносились удары, в том числе по менее значимым объектам, чем Крымский мост, — напомнил Онуфриенко. — Ракеты эти не являются стопроцентными боевыми средствами, которые способны его разрушить».

Перехваченная беседа немецких высокопоставленных офицеров об атаке на Крымский мост встревожила Запад, в том числе, тем, что российская разведка теперь может с лёгкостью отследить доставку ракет SCALP и Storm Shadow на Украину, заявило британское издание The Times.

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян 1 марта обнародовала аудиозапись разговора немецких офицеров, в которой обсуждалась вероятная атака на Крымский мост при помощи ракет Taurus. Военные, в том числе, рассуждали, стоит ли привлечь к организации атаки Великобританию.