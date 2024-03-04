Москва, 4 марта, 2024, 12:38 — ИА Регнум. «Русская угроза» превратилась в «омерзительную константу» англосаксонского мира, но эти представления устарели. Об этом 4 марта заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе лекции на флагманском просветительском марафоне «Знание. Первые».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Так называемый коллективный Запад настолько привык к своим маниакальным заклинаниям о русской угрозе, что она стала — не побоюсь сказать — омерзительной константой англосаксонского мира, но им пора усвоить: современный мир — это не колониальный порядок», — сказал он.

По словам зампреда Совбеза, если западные государств считают такие представления единственно приемлемой моделью существования международных отношений, то такой подход уже устарел.

Он также отметил, что вокруг России существует общее культурно-ценностное пространство, в защите которого она откровенно и кровно заинтересована, из-за чего воспринимает партнёрство со своим окружением как что-то родное, «по-особому откликающееся в нашем сердце».

«Но именно эту стратегическую сферу сделали своей главной мишенью наши враги. Они всеми силами стремятся создать условия для недоверия и откровенной вражды между Россией и её соседями», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ряд западных политиков и военных в последнее время стал говорить об якобы существующей угрозе войны с Россией. Так, 29 февраля глава минобороны США Ллойд Остин заявил, что НАТО вынуждено будет «воевать с Россией» в случае поражения Киева в конфликте на Украине. Он также назвал очень тревожными продвижение и успехи российских военных в зоне СВО.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что слова Остина о возможности прямого столкновения НАТО с Россией доказывают наличие такого плана у США. Он подчеркнул, что у российской стороны нет и не может быть такого рода планов.

Президент России Владимир Путин 29 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию назвал бредом обвинения России в планах напасть на Европу. Глава государства подчеркнул, что это западные страны спровоцировали конфликты по всему миру и лгут о том, что Россия собирается напасть на Европу.