Абу-Даби, 4 марта, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Заседание суда по делу футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, задержанного в Дубае за местное правонарушение, может пройти в закрытом режиме без прессы и публики. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в прокуратуре Дубая.

РИА Новости/Алексей Филиппов Игрок «Спартака» Квинси Промес

По словам собеседника агентства, для таких случаев, как у Промеса, прокуратура Дубая во время судебного заседания разрешает присутствовать только ответчику и истцу.

Ранее другой источник сообщал «РИА Новости», что Промеса задержали в ОАЭ за местное правонарушение. Спортсмен уже покинул полицейский участок в Дубае и находится под домашним арестом. По этой причине московский «Спартак» вылетел из Дубая на игру в Санкт-Петербург без Промеса. В ОАЭ с футболистом остались представители службы безопасности столичной команды. Прокуратура Нидерландов сообщала, что Промеса задержали при прохождении паспортного контроля.

Секретарь отдела прокуратуры Нидерландов по апелляциям Туша Эссед 1 марта сообщила «РИА Новости», что Промесса задержали в ОАЭ за местное правонарушение. По её словам, это не связано с уголовным делом в Нидерландах, где 14 февраля окружной суд приговорил спортсмена к шести годам тюремного заключения за контрабанду кокаина.

Прокуратура Амстердама также заявила «РИА Новости», что Промеса объявили в международный розыск. Приговор обжаловали адвокаты футболиста. Дату слушаний в Апелляционном суде Амстердама назначат позже.

Также в отделе прокуратуры Нидерландов по апелляциям агентству рассказали, что дело могут отправить на дополнительное расследование или его пересмотрят.

По версии следствия, в 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотиков. Их общий вес составлял около 1370 килограммов. В прокуратуре пояснили, что наркотики якобы принадлежали Промесу. Спортсмена связывали с наркоторговцем Питом Уортелом, которому Промес заплатил 250 тысяч евро за утерянный кокаин «ради своей безопасности».

Также прокуратура отмечала, что Промес и Уортел входили в крупную преступную сеть. По версии стороны обвинения, Промес был одним из лидеров группировки. В качестве доказательств прокуратура предоставила записи телефонных разговоров, в которых футболист говорит о вложении 75 тысяч евро в торговлю наркотиками и организацию доставки запрещённых веществ.

Накануне, 2 марта московский «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Игра завершилась со счётом 0:0.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта президент Российской премьер-лиги Александр Алаев заявил, что Промес не должен играть в России в случае, если его вину докажут. Он отметил также, что пока дело футболиста не закрыли, в России действует презумпция невиновности.

Суд Амстердама 14 февраля приговорил Промеса к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. Прокуратура Нидерландов запрашивала для футболиста девять лет лишения свободы.

Позже сообщалось, что Нидерланды ведут переговоры с ОАЭ об экстрадиции Промеса.

Кроме этого, Промес является фигурантом другого уголовного дела. Двоюродный брат обвинил футболиста в том, что он ударил его ножом в ногу во время ссоры на вечеринке. Инцидент произошёл в июле 2020 года.

Ранее суд Амстердама постановил, что футболист должен выплатить пострадавшему денежную компенсацию, однако Промес обжаловал это решение. Кузен сообщил суду, что всё еще борется с последствиями ножевого ранения как физически, так и морально. Он больше не может работать и часто сталкивается с этой проблемой.

Суд приговорил футболиста к 18 месяцам тюремного заключения. Он также обжаловал этот приговор. Первоначально его пытались привлечь к ответственности за покушение на убийство, но затем обвинение смягчили до нападения при отягчающих обстоятельствах.

Нидерландского форварда 1 марта задержали в Дубае при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум и доставили в полицейский участок. Из-за этого игрок не смог улететь из Дубая в Россию вместе с остальными футболистами «красно-белых».

Позднее в этот же день депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Россия не может помочь Промесу, так как он не российский гражданин. По её словам, игроку было опасно лететь в ОАЭ на сборы «Спартака».