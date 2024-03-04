Москва, 4 марта, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Терроризм стал излюбленной тактикой нацистов, прокомментировал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник покушение на экс-советника главы МВД ЛНР, заместителя ректора Луганского государственного университета им. Владимира Даля, военного эксперта Виталия Киселёва.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Новость дополняется.