Москва, 4 марта, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Посол Германии Александр Ламбсдорфф без комментариев покинул МИД России, куда его вызвали из-за попавшего в СМИ разговора германских офицеров об атаке на Крымский мост, обсуждавших, в частности, планы удара ракетами Taurus с истребителя. Об этом стало известно 4 марта.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорфф выходит из здания Министерства иностранных дел РФ

«Посол отказался рассказывать журналистам об итогах своего визита в российское министерство и молча сел в автомобиль», — сообщил телеканал РЕН ТВ.

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Как сообщало ИА Регнум, Ламбсдорффа вызвали в российский МИД вскоре после того, как главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись и расшифровку разговора высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших возможность организации ракетной атаки на Крымский мост. Разговор датировался 19 февраля 2024 года, и, согласно ему, речь шла об ударе немецкими дальнобойными ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale. Один из участников диалога заявил, что при условии поставки на Украину ракеты будут готовы к применению через восемь месяцев.

На следующий день после публикации в ФРГ пообещали быстро разъяснить и расследовать ситуацию, назвав её серьёзной проблемой и заверив в тщательном и быстром расследовании инцидента. Министерство обороны Германии, в свою очередь, заявило, что разговор немецких военных перехватили.

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что реакция немцев на утечку разговора показала, что военные круги страны снова «рвутся в бой» и что в первую очередь их волнует не втягивание ФРГ в возможное противостояние с Россией, а то, как была получена запись переговоров, что вызывает крайнюю тревогу.

После публикации переговоров в СМИ крупнейшая оппозиционная фракция немецкого парламента ХДС/ХСС запросила внеочередное собрание комитета бундестага по обороне.