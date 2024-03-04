Москва, 4 марта, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Патологоанатома одной из московских больниц второй раз за два года задержали с наркотиками. В марте 2023 года суд приговорил мужчину к штрафу, приняв во внимание наличие малолетнего ребёнка и хорошую характеристику с работы. Ровно через год после суда Сергея снова задержали с подозрительным свёртком. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Утром 24 февраля в Мещанском районе столицы полицейские обратили внимание на мужчину, который подозрительно себя вёл. Его досмотрели и нашли среди его вещей свёрток с порошком. Мужчину задержали и доставили в отдел, а вещество направили на экспертизу.

«Согласно справке об исследовании, изъятое вещество общей массой 0,15 грамма содержит в своём составе психотропное вещество — амфетамин», — рассказал собеседник агентства.

Задержанным оказался 45-летний Сергей Д. — патологоанатом одной из московских больниц. Мужчина рассказал оперативникам, что наркотики приобрёл для личного употребления, потому что работа у него трудная и необычная. В отношении него составили административный протокол по статье «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» (ст. 6.8 КоАП РФ).

28 февраля было возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков (п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ) в отношении неустановленного лица, которое сбыло Сергею свёрток.

Ранее задержанный патологоанатом уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков без цели сбыта. В ноябре 2022 года он был задержан с мефедроном. В марте 2023 года суд назначил ему в качестве наказания по статье (ч. 1 ст. 228 УК РФ) штраф, приняв во внимание явку с повинной, хорошую характеристику и наличие малолетнего ребёнка и отца-инвалида, за которыми ухаживал мужчина.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве на Белорусском вокзале задержали с мефедроном российского актёра сериала «Громовы» Василия Прокопьева.