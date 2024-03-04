Херсон, 4 марта, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Пёс по кличке Балбес ценой своей жизни спас бойцов в зоне проведения спецоперации на херсонском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры «Русской Весны» («РВ»).

Telegram-канал «Военкоры «Русской Весны» Пёс по кличке Балбес

Репортёры рассказали, что собака прибилась к военным и уже не покидала российских позиций. Псу дали кличку Балбес. Бойцы часто брали животное с собой на задания.

Во время очередной атаки со стороны Вооружённых сил Украины собака повела себя героически.

«Когда на позиции залетел очередной украинский FPV-дрон, люди начали разбегаться и прятаться, а он, «Балбес», бросился своих защищать: кинулся на дрон, вцепился в него зубами», ― рассказали военные.

Собака погибла, но ценой своей жизни не дала атаковать российские позиции и спасла бойцов от смерти.

В день гибели Балбеса российские военные подписывали его именем каждый снаряд, выпускаемый по местам дислокации украинской армии. Хозяин погибшего пса с позывным Эрик рассказал, что в память о четвероногом друге военные уничтожили несколько объектов ВСУ, каждый из которых поразили «именными» боеприпасами.

Как сообщало ИА Регнум, рядовой Вооружённых сил России Илимдар Сеитхалилов эвакуировал с поля боя на автомобиле в течение десяти дней около 100 раненых солдат. Как заявили в Минобороны, водитель эвакуационной группы всё это время почти не спал и не отдыхал. Управляя транспортным средством, рядовой смог неоднократно увернуться от ударов беспилотников ВСУ и сберечь машину от артиллерийских обстрелов.

Российского военного с позывным Мангуст в зоне спецоперации спас паспорт. Он рассказал, что в ходе атаки на позиции ВСУ почувствовал, как что-то ударило под бронежилет. Осколок кассетного боеприпаса, прилетевший в грудь бойцу, остановил документ.

Попавшая в плен военнослужащая Вооружённых сил Украины рассказала, как её спасли российские военные под Крынками. По её словам, после прохождения обучения в Николаеве её подразделение несколько раз задействовали на разных направлениях. В итоге она оказалась в Крынках на левом берегу Днепра, где получила ранение в результате ударов российской артиллерии по позициям её подразделения. ВСУ отказали ей в эвакуации. При этом подошедшие российские военные оказали медицинскую помощь и забрали с собой.