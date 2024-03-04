Москва, 4 марта, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину в режиме онлайн докладывают о ситуации на фронте. Об этом 4 марта сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин

Официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, удалось ли Путину посмотреть видео с уничтожением бойцами Вооружённых сил России американского танка Abrams, который на Западе считается лучшим, подчеркнул, что главе государства моментально становится известно об успехах российских военных в зоне спецоперации.

«Вы знаете, что президент в режиме онлайн получает информацию о ситуации на фронте, об успехах докладывается по линии военной», ― сказал Песков.

Он добавил, что это делается регулярно, президент обладает всей полнотой информации, включая уничтожение Abrams.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля стало известно, что на авдеевском направлении ВС России впервые подбили американский танк M1 Abrams. Российские военные уничтожили его в районе Авдеевки (ДНР), сделал это боец с позывным Рассвет 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков на следующий день подтвердил уничтожение американского танка.

Командир бригады — боец с позывным Коловрат — уточнил, что 26 февраля на авдеевском направлении были подбиты два американских танка.

В Пентагоне предпочли не комментировать эти сообщения. Представитель американского военного ведомства заявил, что данный вопрос находится в сфере компетенции ВСУ.

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что подбитый российскими бойцами в районе Авдеевки американский Abrams ещё до его передачи украинской армии избавили от всех передовых технологий, чтобы их не перенял Киев. По его словам, уничтоженный танк представлял собой пустую консервную банку с пушкой.

Представитель предприятия — производителя дронов «Упырь» 3 марта сообщил, что российские военнослужащие с помощью FPV-дронов поразили на авдеевском направлении ещё один американский танк Abrams.