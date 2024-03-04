Москва, 4 марта, 2024, 12:12 — ИА Регнум. В Москве умерла жена создателя первого в мире искусственного спутника Земли Глеба Максимова. Об этом ИА Регнум сообщил источник. Екатерина Ажар скончалась 24 февраля на 90-м году жизни.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«В квартире на улице Константина Царёва скончалась 89-летняя женщина, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. Тело обнаружила родственница умершей, которая присматривала за пожилой женщиной в последние годы», — рассказал собеседник агентства.

Глеб Юрьевич Максимов родился 13 октября 1926 года. Сразу после института он поступил в НИИ-4 (Научно-исследовательского института Министерства обороны СССР). В 1956 году Глеб Юрьевич разработал космический аппарат «Спутник-1» — первый в мире искусственный спутник Земли, который был запущенный на орбиту 4 октября 1957 года. Аппарат удалось сделать очень компактным, всего 58 сантиметров в диаметре. Внутри Максимов смог разместить всё необходимое оборудование. За работу над этим спутником Глеб Юрьевич стал лауреатом Ленинской премии. Потом он участвовал в межпланетных проектах для полётов на Марс и Венеру, создал ещё четыре аппарата. А затем стал заниматься лунной программой и разрабатывал технологии для посадки автоматической межпланетной станции на Луну. Изобретатель ушёл из жизни в 2001 году в возрасте 74 лет.