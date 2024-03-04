Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 4 марта, 2024, 12:25 — ИА Регнум. В университете «Сириус» 3 марта состоялась приуроченная ко Всемирному фестивалю молодёжи церемония торжественного открытия библиотеки. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства по делам молодёжи («Росмолодёжь»).

АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи»

Уточняется, что рассчитанную на 25 тысяч книг библиотеку создавали в открытом пространстве и в ней уже появилась первая литература из партнёрских фондов и от участников международного мероприятия.

По идее авторов проекта, книгу в хранилище может принести любой участник ВФМ, и этом может быть литература из разных стран, русские классические произведения на английском и других языках, а также научные журналы и энциклопедии.

На данный момент библиотечное пространство полностью готово для чтения, обустроено читальным залом, а также зоной для приема и выдачи книг. Участники фестиваля изучают новое место для чтения, а часть из них уже успела принести свои книги, в результате чего фонд пополнился турецкой, испанской и арабской литературой.

«Библиотека станет наследием Всемирного фестиваля молодёжи. Каждый участник сам выбирал, какую книгу для нее привезти: это могли быть любимые с детства произведения или любимые герои, с которыми связаны его чувства, — сегодня люди передают сюда частичку своей души и сердца. И благодаря этому в Университете «Сириус» будет создана не просто библиотека знаний — мы получим библиотеку мечты людей практически из 190 стран, уникальную библиотеку человеческих эмоций молодежи со всего нашего мира», — заявил в ходе церемонии открытия председатель оргкомитета Всемирного фестиваля молодежи, первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко.

АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи»

Профессор кафедры мировой литературы и культуры МГИМО МИД России Владимир Легойда отметил, что он также передал библиотеке три авторские книги.

«Хочется поздравить Университет «Сириус» и всю федеральную территорию с этим грандиозным событием — появлением собственной библиотеки. Она станет не просто местом хранения книг, но и полноценным образовательным пространством, настоящей точкой притяжения всего лучшего, что есть в «Сириусе», — заявил на церемонии замглавы фонда «Талант и успех», директор департамента науки Антон Гусев.

Он также высказал уверенность в том, что библиотеку будут посещать не только студенты и сотрудники Научно-технического университета, но и жители «Сириуса», для чтения книг, проведения встреч и прослушивания просветительских лекций.

Замглавы фонда передал в хранилище уникальный «Атлас редких растений Крыма и Кавказа» Федора Кондратьевича Биберштейна (Фридриха фон Биберштейна), доработанный при участии учащихся центра «Сириус» с направлений «Наука» и «Искусство», которые решили под руководством ведущих экспертов переиздать атлас через 200 лет, дополнив его своими иллюстрациями и описанием растений.

Библиотека уже стала достопримечательностью «Сириуса» и пользуется большой популярностью среди участников Всемирного фестиваля молодёжи, а в будущем станет местом притяжения для жителей и гостей федеральной территории, площадкой для получения знаний, проведения различных образовательных лекций и просветительских мероприятий.

«Сегодня мы открыли масштабное хранилище на 24 тысячи книг, и это лишь первая, малая часть той библиотеки, которая будет создана в «Сириусе». Ее общая площадь составит более семи тысяч квадратных метров. Она будет находиться в Университете «Сириус», но при этом у нее также появятся филиалы: музыкальный — в новом концертном комплексе, который будет открыт в декабре 2024 года, спортивный — на спортивных объектах федеральной территории», — рассказала директор Университета «Сириус» Лилия Кирьянова.

По её словам, библиотека станет глобальным проектом, соответствующим всем смыслам и направлениям развития «Сириуса» и доступным для всех его жителей и гостей.

Она добавила, что в первый день работы библиотеки участники Фестиваля передали в неё свыше двух тысяч книг, подарили свои любимые издания.

«Эту книгу мне бабушка читала в детстве, и всегда говорила, что хотела знать русский. Книга на испанском языке. Сейчас я хочу оставить кусочек себя, своей семьи и своей страны здесь в «Сириусе», — уточнил Рубен Карву из Венесуэлы, передавший в хранилище книгу детских рассказов, которая досталась ему в наследство от бабушки.

О первом в университете хранилище в начале февраля говорила директор научно-технологического университета «Сириус» Лилия Кирьянова. На тот момент специалисты работали над книжными стеллажами, высота которых превышает десять метров.

По задумке авторов проекта, фонд библиотеки будут формировать университетские партнёры: издательство «Наука», «РИЦ Техносфер», Сбербанк, издательский дом «Дело» РАНХиГС, «Советский спорт», Росатом, РЖД, Никитский ботанический сад — Национальный научный центр РАН, Институт медико-биологических проблем РАН и другие.

АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи»

Университет «Сириус» создали в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина. В нём запустили программы магистратуры и аспирантуры, в 2024 году появятся программы специалитета.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 2 марта дал официальный старт Всемирному фестивалю молодёжи в Сириусе. Глава государства также рассказал об основных идеях масштабного проекта и отметил, что Россия остаётся открытой к диалогу с другими странами.

Фестиваль станет самым масштабным молодёжным событием в мире, которое объединит на одной площадке неравнодушных людей со всей планеты. Участниками Фестиваля стали 10 тыс. российских граждан и такое же количество иностранцев.

Как рассказали организаторы, всего на участие в фестивали были поданы 309 542 заявки из 188 стран мира. Возможность принять участие в мероприятии также получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа. Для них подготовлена специальная программа.

Основные мероприятия Фестиваля состоятся с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус». Это более 800 активностей различного формата: лекции и дискуссии, спортивные состязания, благотворительные акции, культурная программа. Более 1500 спикеров поделятся с участниками своим опытом в различных сферах, а в культурной программе задействовано более 3000 артистов.

Кириенко 3 марта рассказал, что зарубежные участники ВФМ смогут в ходе фестиваля лучше познакомиться с настоящей Россией. По его словам, они поражены разнообразием выбора и возможностей, а также видят открытость, выбор молодых россиян, гордящихся своей страной, историей, культурой и очень бережно относящихся к традициям гостей из других государств.

Позднее в этот же день пресс-служба российского общества «Знание» сообщила, что участники фестиваля обсудили вопросы многонациональности и единства. В ходе обсуждения журналисты, государственные деятели, спортсмены, писатели и музыканты рассказали о культурном разнообразии, ценности суверенитета, жизни спортсменов и деятелей культуры и искусств в условиях санкций.