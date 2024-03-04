Москва, 4 марта, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Новейший танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

EPA/ТАСС

«В армии она, конечно, на вооружении стоит», — подтвердил в беседе с «РИА Новости» глава госкорпорации.

Он также подчеркнул, что по функционалу «Армата» намного превосходит существующие танки. При этом, добавил Чемезов, эта боевая машина слишком дорогая, поэтому вряд ли её будут применять в ходе специальной военной операции на Украине.

«Армата», она, в общем-то, дороговата <…> поэтому её сейчас армия вряд ли будет использовать. Проще им купить те же Т-90-е», ― отметил глава «Ростеха».

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля источник сообщил, что российская армия начала активно применять в бою новейшие отечественные танки Т-14 «Армата». Боевые машины поступили в расположение группировки войск «Юг».

Обозреватель портала 19FortyFive Крис Осборн заявил, что «Арматы» станут серьёзным вызовом для бронетанковых частей украинской армии. Ранее он отметил, что Т-14 гораздо легче американского танка и имеет тепловизионный прицел, позволяющий находить и уничтожать цели на расстоянии до 5 км в дневное время и на до 3,5 км в ночное.

Издание Le Figaro сообщило, что M1 Abrams и Leopard 2 беспомощны перед российским Т-14 «Армата». Обозреватель Шарль Лекурье написал статью о том, что российские экипажи благодаря универсальной боевой платформе Т-14 смогут работать бок о бок с другими бронетанковыми подразделениями, включая боевые машины пехоты, что делает «Армату» грозным противником.

Американский журнал Military Watch Magazine отметил, что Т-14 «Армата», доказавшие свою мощь в зоне спецоперации, совершеннее, чем западные танки. Авторы публикации назвали российскую машину самым боеспособным танком в мире, значительно опередившим своё время.

Отличительной особенностью Т-14 является его «живучесть», так как экипаж размещается в отдельном отсеке, а лобовая броня толщиной 900 мм сочетается с динамической защитой «Малахит» и активной защитой «Афганит».