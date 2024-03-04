Сент-Пол, США, 4 марта, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Три гола российского нападающего «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова помогли клубу обыграть команду «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

AP/TASS Кирилл Капризов

Встреча проходила на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей, помимо Капризова (27-я, 43-я и 57-я минуты), шайбу забросил Фредерик Годро (26-я, в большинстве).

У «Шаркс» голами отличились Микаэль Гранлунд (22-я, в большинстве), Нико Штурм (25-я, в меньшинстве) и Энтони Дюклер (41-я).

Для 26-летнего российского хоккеиста этот хет-трик стал третьим в сезоне и пятым в заокеанской карьере. Игрок также набрал 300 очков (143 шайбы + 157 результативных передач) в 258 матчах НХЛ.

Эта победа стала для «Миннесоты» седьмой подряд, в следующем матче команда 7 марта поедет в гости к клубу «Аризона Койотис».

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля «Миннесота» переиграла клуб «Ванкувер Кэнакс» с помощью хет-трика Капризова. Игра также прошла на льду «Эксел Энерджи-центра» в Сент-Поле и закончилась победой хозяев со счётом 10:7.

Позднее в этот же день стало известно, что российский хоккеист не попал в тройку лучших звёзд дня НХЛ. Капризов не только забил три шайбы, но и отдал три голевых паса в матче с «Ванкувером».

Шайба Капризова 10 февраля помогла «Миннесоте» победить «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игрок также записал на свой счёт одну результативную передачу.