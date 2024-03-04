Таллин, 4 марта, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Неудачное контрнаступление Вооружённых сил Украины стало одной из причин роста доверия к России и президенту Владимиру Путину. Такое мнение в статье для телерадиокомпании ERR высказал эстонский писатель, журналист и государственный служащий Юло Маттеус.

РИА Новости/Сергей Ильин Владимир Путин

«Провал украинского контрнаступления летом прошлого года, запутанность американской помощи и общая беспомощность Запада дали мощный толчок росту доверия к Путину и России в целом», ― сказал он.

Журналист выразил мнение, что эти события также поспособствовали освобождению Авдеевки российскими войсками и серьёзному ослаблению обороноспособности украинской армии.

Кроме того, Маттеус отметил, что Россия в ходе спецоперации развила свою промышленность, а западные страны столкнулись с большими трудностями с оказанием военной поддержки Украине.

Также, по его мнению, вооружённые силы партнёров Киева не способны остановить Россию. Единственная страна, которая ещё может хоть как-то противостоять российской военной мощи, ― это США, указал журналист. При этом Франция и Германия имеют не слишком многочисленную армию.

Как передавало ИА Регнум, согласно результатам опроса, проведённого ФОМ, Владимиру Путину доверяют 82% россиян, а его деятельность одобряют 80% граждан.

Опрос «ФОМнибус» провели с 23 по 25 февраля 2024 года в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ) среди 1500 респондентов в 104 населённых пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность, как указано в материалах фонда, не превышает 3,6%. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Респонденты отвечали на вопросы — «Вы, скорее, доверяете или, скорее, не доверяете Владимиру Путину?», а также «Как Вы считаете, президент Владимир Путин работает на своём посту, скорее, хорошо или, скорее, плохо?»

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что разрекламированное Киевом летнее контрнаступление Вооружённых сил Украины обернулось катастрофой. Он добавил, что при этом Запад не собирается подталкивать главу киевского режима Владимира Зеленского к мирным переговорам, несмотря на жертвы в организованном США конфликте.

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, занимающий на данный момент пост главы МИД королевства, заявил, что Запад должен доказать президенту Путину, что ему якобы не удастся победить Украину.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что после разгрома украинских военных в Авдеевке Великобритания пытается давить на Россию с помощью дипломатических мер, однако Москва не изменит своих планов по спецоперации.

Путин не раз заявлял, что уверен в достижении всех целей специальной военной операции на Украине. В частности, 26 января на встрече со студентами — участниками СВО он подчеркнул, что Россия реализует все поставленные задачи. Москва начала спецоперацию для защиты интересов страны, не имея никакой альтернативы и никаких других мотивов, напомнил он.