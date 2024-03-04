Москва, 4 марта, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Посол Германии в России Александр Ламбсдорф 4 марта прибыл в МИД РФ, сообщило агентство ТАСС.

РИА Новости Посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорфф

Германского дипломата вызвали в МИД России после того, как в интернете появилась запись разговора офицеров ФРГ о планируемых атаках на Крымский мост.

Как сообщало ИА Регнум, главред RT Маргарита Симоньян опубликовала 1 марта запись обсуждения немецкими офицерами возможной атаки на Крымский мост с использованием дальнобойных ракет Taurus с истребителя Dassault Rafale.

Разговор произошёл 19 февраля. Один из его участников заявил, что ракеты могли бы быть готовы к применению через восемь месяцев, если германские власти согласятся поставлять их на Украину.

После этого германский федеральный канцлер Олаф Шольц заявил, что необходимо срочно расследовать случившееся.. По данным германского минобороны, этот разговор, который вели высокопоставленные офицеры, перехватили.

По словам заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, германские власти, судя по представленной Симоньян информации, готовятся к войне с Россией. Он назвал злонамеренной ложью попытки представить перехваченные переговоры «как игры в ракеты и танчики».

Сегодня, 4 марта, стало известно, что Ламбсдорфа вызвали в МИД России.