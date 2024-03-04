Вена, 4 марта, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Украинский конфликт и изменения климата способствовали кардинальному изменению отношения политиков к атомной энергетике. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в опубликованном 4 марта интервью газете Financial Times.

Константин Михальчевский/РИА Новости

По словам главы МАГАТЭ, энергетическая безопасность в течение последнего времени вновь «встала на первое место в списке приоритетов политиков».

При этом, говоря о возможности распространения ядерного оружия, Гросси заявил о «хорошей репутации» в МАГАТЭ и сотрудничестве с агентствами всех стран, рассматривающих возможность строительства атомных реакторов.

Участники предстоящей конференции по ядерной энергетике в Брюсселе в числе прочих тем намерены рассмотреть вопрос финансирования ядерных проектов через банки развития, отметил он.

«Все эти банки развития и международные финансовые институты устарели и не соотносятся с происходящим. Это мантра, возникшая после [аварии в 1986 году] на Чернобыльской [АЭС], которая больше не соответствует политическим сигналам разных стран, а также текущим идеям и проектам», — пояснил Гросси.

Он добавил, что пока США, Британия, Франция и другие крупные страны продолжат финансировать новые проекты в сфере ядерной энергетики, другие государства без необходимой поддержки, по его мнению, значительно отстанут от них и не смогут перейти на реакторы нового поколения.

Как сообщало ИА Регнум, Гросси 19 февраля заявил, что санкции Запада против «Росатома» ударят по ядерной отрасли многих стран. По его мнению, введение таких санкционных мер является нереалистичным и нецелесообразным.

Позднее в этот же день гендиректор МАГАТЭ отметил, что снижение зависимости от ядерной и атомной отрасли России обойдётся странам Евросоюза в миллиарды евро. По его мнению, немедленный отказ Европы от российских ресурсов невозможен.