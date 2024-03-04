Астана, 4 марта, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали к югу от Алма-Аты, сообщили 4 марта в МЧС Казахстана.

Петр Ковалев/ТАСС

«Предварительно в 11:22 произошло землетрясение в Алма-Ате», — говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения располагался в 31 км от города. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Из-за землетрясения жители города стали покидать свои дома. По оперативной информации, в Алматинской области жители ощущали подземные толчки силой 5 баллов.

Как сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям в Алма-Ате Нурлан Атыгаев, в городе после землетрясения сохраняется угроза повторных афтершоков. Он добавил, при землетрясении разрушений и пострадавших нет.

Сегодня, 4 марта, землетрясение магнитудой 5,4 произошло на севере Киргизии. По данным института сейсмологии республики, эпицентр находился в Иссык-Кульской области, в 35 км от города Чолпон-Аты и в 190 км от Бишкека. В МЧС Киргизии сообщили, что, предварительно, разрушений и пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, землетрясение магнитудой до 5,9 зарегистрировали китайские сейсмологи у границ Китая, Казахстана и Киргизии 25 февраля. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в Китае у границы с Киргизией. Эпицентр находился в 158 км от китайского города Аксу, где проживает 535 тысяч человек, и в 272 км от Алма-Аты, в которой проживает более двух миллионов человек.

Помимо этого, в ночь на 25 января в Алма-Ате произошло два землетрясения магнитудой 5,1 и 5,9. Оба эпицентра располагались на территории Китая. В результате сейсмической активности тогда пострадали как минимум 44 человека.