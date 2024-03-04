Москва, 4 марта, 2024, 10:16 — ИА Регнум. В Министерство иностранных дел России вызвали посла Германии Александра Ламбсдорффа. Об этом 4 марта сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«Вызван в МИД РФ сегодня», ― сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что причиной стал обнародованный разговор немецких офицеров об атаках на Крымский мост.

Как сообщало ИА Регнум, российский журналист, главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала полную аудиозапись и текстовую расшифровку разговора высокопоставленных немецких офицеров, в котором они обсуждали организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост. Разговор датировался 19 февраля 2024 года.

Согласно записи, военные обсуждали возможность удара по мосту немецкими дальнобойными ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale. Один из офицеров заявил, что эти ракеты при условии их поставки на Украину, согласовать которую пока отказывается канцлер Олаф Шольц, будут готовы к применению через восемь месяцев.

Канцлер ФРГ 2 марта пообещал быстро разъяснить и расследовать ситуацию. Он назвал случившееся серьёзной проблемой и заверил в тщательном и быстром расследовании инцидента. Министерство обороны Германии, в свою очередь, заявило, что разговор немецких военных перехватили.

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что реакция немцев на утечку разговора офицеров ФРГ о возможности ударов по Крымскому мосту показало, что военные круги страны снова «рвутся в бой». Политик сделал вывод, что втягивание ФРГ в возможную войну с Россией возмущенных не интересует, а волнует, как именно была получена запись переговоров, что вызывает крайнюю тревогу.

Подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе считает, что факт прослушивания военнослужащих ФРГ стал имиджевой потерей для Берлина и министерства обороны Германии. Теперь немецкие политики вынуждены мириться с тем, что бундесвер оказался столь беззащитен перед прослушкой, отметил он.

После публикации российскими СМИ разговора высокопоставленных немецких военных, обсуждающих возможный удар по Крымскому мосту, крупнейшая оппозиционная фракция немецкого парламента ХДС/ХСС запросила внеочередное собрание комитета бундестага по обороне.