Москва, 4 марта, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Жительница Москвы стала обладательницей главного приза в розыгрыше на ВДНХ, который провели 3 марта НК «Роснефть» и гоночная команда LADA Sport ROSNEFT. Девушка по имени Алёна выиграла новый автомобиль Lada Granta.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Москвичка выиграла Lada Granta на выставке «Россия»

Помимо нового автомобиля были разыграны сувениры — билеты на московский этап Российской серии кольцевых гонок, который пройдет в сентябре, и уникальная возможность посетить боксы гоночной команды LADA Sport ROSNEFT.

В церемонии определения победителя и награждении участвовали пилоты гоночной команды Максим Туриев и Леонид Панфилов. Участники розыгрыша получили возможность пообщаться со спортсменами, узнали, какие автомобили водят Максим и Леонид за пределами гоночной трассы и как за ними ухаживают.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Москвичка выиграла Lada Granta на выставке «Россия»

Первый розыгрыш призов состоялся в декабре 2023 года на выставке «Россия». Тогда новенькую Lada Granta вручили молодому врачу из Подмосковья Илье.

В павильоне компании на ВДНХ в течение всего времени работы международной выставки-форума «Россия» выставлен гоночный болид команды LADA Sport ROSNEFT — LADA Vesta SPORT TCR мощностью 340 л. с. Также в уличной части экспозиции посетители могут посмотреть на автомобиль LADA Niva Sport T2, который преодолел тысячи километров по спецучасткам ралли-марафона «Шелковый путь», и LADA Vesta Sportline SW Black — серийный автомобиль с форсированным 16-клапанным двигателем.