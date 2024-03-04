Чапаевск, Самарская область, 4 марта, 2024, 10:17 — ИА Регнум. Причиной повреждения железнодорожного моста в городе Чапаевске в Самарской области стала детонация взрывного устройства, сообщили 4 марта в оперативных службах.

ИА Регнум

«Причиной повреждения опоры моста стало взрывное устройство», — сообщил собеседник ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, мост в Чапаевске получил повреждение в результате взрыва. По данным Telegram-канала «112», пострадали ограждения и металлоконструкции моста, само железнодорожное полотно уцелело. Также сообщилось, что никто из людей не пострадал.

Инцидент привёл к задержке движения поездов на Куйбышевской железной дороге на участке Звезда — Чапаевск. Пострадавший мост проходит над рекой Чапаевкой.