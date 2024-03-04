Дубай, ОАЭ, 4 марта, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Голландский форвард московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес находится в ОАЭ под домашним арестом. Об этом 4 марта сообщил портал NRC. nl.

Валерий Шарифулин/ТАСС Квинси Промес

По информации источника, футболиста могут экстрадировать в Нидерланды, где он признан виновным по делу о контрабанде наркотиков.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта президент Российской премьер-лиги Александр Алаев заявил, что Промес не должен играть в России в случае, если его вину докажут. Он пояснил, что пока дело футболиста не закрыто, в России действует презумпция невиновности.

Суд Амстердама 14 февраля приговорил Промеса к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. Прокуратура Нидерландов запрашивала для футболиста девять лет лишения свободы.

Нидерландского форварда 1 марта задержали в Дубае при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум и доставили в полицейский участок. Из-за этого игрок не смог улететь из Дубая в Россию вместе с остальными футболистами «красно-белых».

Позднее в этот же день депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Россия не может помочь Промесу, так как он не российский гражданин. По её словам, игроку было опасно лететь в ОАЭ на сборы «Спартака».