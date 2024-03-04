Москва, 4 марта, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Тренер российской сборной по фигурному катанию Этери Тутберидзе оценила талант одной из своих успешных учениц фигуристки Камилы Валиевой. В интервью японскому телеканалу NHK она назвала его уникальным.

Александр Демьянчук/ТАСС

«Это кем-то дано сверху. Особенная. Красивые прыжки, красивое катание, уникальная позиция во вращениях, быстрая скорость, центровка», ― отметила Тутберидзе.

Ранее заслуженный тренер России заявила, что Валиевой нужно заняться коррекцией своего веса для тренировок на прежнем уровне. Она посоветовала своей ученице «подсушиться».

Как сообщало ИА Регнум, Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января объявил о дисквалификации Камилы Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Он также аннулировал все достижения фигуристки с 25 декабря 2021 года. Россиянку лишили золотой медали командного турнира Олимпийских игр 2022 года, после чего сборная России получила бронзу командного соревнования, золото досталось американцам, а серебро — японцам.

В крови фигуристки обнаружили антиангинальный препарат триметазидин. При этом спортсменку оповестили о положительной допинг-пробе с нарушениями.

Сама Валиева заявила, что вещество попало с клубничным десертом, который её дедушка приготовил на доске, где до этого измельчал свои лекарства. Комиссия этого заявления не приняла.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое решение политизированным. Он подчеркнул, что Москва с этим не согласна. В МИД России назвали решение CAS по Валиевой вопиющим примером политизации спорта и нечистоплотной конкуренции.

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина отказалась считать дисквалифицированную за допинг фигуристку Камилу Валиеву победительницей Олимпийских игр.