Челябинск, 4 марта, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате столкновения двух грузовиков на трассе в Челябинской области, сообщили 4 марта в пресс-службе регионального управления МЧС России.

МЧС Челябинской области

«В результате происшествия один водитель погиб», — сообщили в МЧС.

После столкновения грузовики загорелись, произошёл розлив топлива на 1667-м км трассы М-5.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля в Приморье произошла дорожная авария с участием грузовика. С ехавшей фуры Scania на три встречных автомобиля рухнули железобетонные плиты.

В результате один человек погиб, двое пострадали.