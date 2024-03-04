Украина, 4 марта, 2024, 09:31 — ИА Регнум. Глава подчинённой Киеву администрации Запорожской области Иван Фёдоров в своём Telegram-канале 4 марта заявил, что на контролируемой Украиной части региона получили повреждения и разрушены несколько инфраструктурных объектов.

Иван Шилов ИА Регнум

Какие именно объекты пострадали, он не уточнил.

Аналогичную информацию сообщил глава подчинённой Киеву администрации Херсонской области Александр Прокудин.

«В [подконтрольной Киеву части Херсонской] области зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры», — заявил Прокудин.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам ВСУ на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ 3 марта распространили информацию о взрывах в Днепропетровске. В это время в регионе, а также в Харьковской и Николаевской областях действовал режим воздушной тревоги.