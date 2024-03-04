Вашингтон, 4 марта, 2024, 09:21 — ИА Регнум. Недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности направить войска Североатлантического альянса на Украину представляет собой только очередную попытку набрать политические очки. Об этом заявили обозреватели издания Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Завоевание благосклонности [других], не сделав для этого ничего, кажется, это заложено в ДНК Макрона. К этому относится и его последнее заявление», ― указали авторы материала.

По словам обозревателей, заявления французского лидера по Украине ― это всего лишь ещё один пример того, как Макрон пытается набрать геополитические очки. В качестве одной из причин они назвали желание Макрона отреагировать на растущее давление союзников по поводу направления большей военной помощи Украине.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон по итогам встречи по Украине, прошедшей в Париже 26 февраля, заявил, что представители примерно 20 западных стран обсуждали возможную отправку военных в зону конфликта, но к общему мнению не пришли.

После этого представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России. В частности, спикер нижней палаты парламента Польши Шимон Холовня заявил, что страны НАТО не готовы разместить на Украине свои войска, это сложнее, чем думают некоторые. С аналогичным заявлением об отсутствии планов отправлять войска на Украину выступил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил в этой связи, что предложение Макрона никто не поддержал. Сам президент Франции 29 февраля заявил, что вполне осознанно говорил о дискуссии по поводу отправки западных военных на Украину. Он подчеркнул, что взвесил и продумал свои слова.

В МИД России заявили, что Москва будет рассматривать такой шаг как прямую эскалацию конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в случае отправки военнослужащих стран Запада на Украину прямой конфликт России и НАТО станет неизбежным. Также он добавил, что слова президента Франции свидетельствуют об отсутствии инстинкта самосохранения у политиков Евросоюза. По его словам, в связи с этим России необходимо быть начеку.

Британский эксперт Александр Меркурис считает, что лидеры стран ЕС начали впадать в панику и заговорили о возможности отправки военных на Украину из-за того, что положение ВСУ стремительно ухудшается. В США уверены, что слова Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину и дальнейшие сообщения об этом в странах Запада стали следствием территориальных потерь и провалов ВСУ на фронте.