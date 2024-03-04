Берлин, 4 марта, 2024, 09:19 — ИА Регнум. Германии необходимо продвигать военные исследования и усиливать инновации в сферах безопасности и обороноспособности. Об этом 4 марта заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в интервью газете Handelsblatt.

EPA/ТАСС

По его словам, немецкие власти долго ошибочно надеялись на сохранение мира в Европе и мало делали в сфере безопасности, сократив объёмы инноваций и исследований, и дальше «так продолжаться не может».

«Нам необходимо добиться большего с точки зрения безопасности и обороноспособности. Улучшение также означает усиление инноваций», — сказал министр.

Такие страны, как Израиль и ряд других, за это время ушли далеко вперёд в этом вопросе, отметил Хабек.

«Индустрия стартапов, которая процветает там, также выросла из военного комплекса: беспилотники, высокие технологии, кибербезопасность. В результате работы над этим появилось много сопутствующих продуктов», — пояснил он.

Как передавало ИА Регнум, 25 января новостной портал телерадиокомпании MDR сообщил, что Германия создаёт и собирается до конца марта согласовать первый со времен окончания холодной войны оборонный план. Отмечалось, что в нём главным будет «сдерживание» России и противодействие терактам на объектах инфраструктуры.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус 23 января заявил, что Германии необходимо полностью осознавать опасность «прямого военного конфликта» с Россией. По его утверждению, из-за этого Берлину необходимо вооружать и укреплять свою армию.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 1 марта назвала немецкие власти«осатаневшими» после положительного упоминания германскими военными боевого опыта гитлеровской армии.

До этого главред RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровки разговора двух немецких офицеров, в которых инспектор ВВС ФРГ Инго Герхартц заявил, что Киев и его союзники ведут войну, в которой используется гораздо большее современных технологий, чем «в старом добром люфтваффе».