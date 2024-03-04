Мелитополь, 4 марта, 2024, 08:48 — ИА Регнум. Российские военные наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины на ореховском направлении и держат противника в постоянном напряжении. Об этом 4 марта рассказал доброволец роты БПЛА подразделения «Алания» с позывным Джамбо.

Алексей Коновалов/ТАСС

В беседе с «РИА Новости» он добавил, что украинская армия регулярно размещает свою технику в жилых домах близлежащих населённых пунктов. Однако разведка обнаруживает их, затем бойцы применяют дроны-камикадзе.

«Этот подход позволяет нам держать противника в напряжении и даёт возможность нашим войскам контролировать ситуацию на ореховском направлении», ― отметил доброволец.

Как сообщало ИА Регнум, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов сообщил 3 марта, что в Работино идут ожесточённые бои высокой интенсивности со встречными атаками, при этом российская армия удерживает инициативу. По его словам, украинская армия начала перебрасывать к Работино свои резервы, чтобы любой ценой удержать населённый пункт.

По данным Минобороны, 2 марта российские десантники провели успешный штурм опорных пунктов ВСУ у села Вербового в Запорожской области и захватили пленных.

Вооружённые силы России за сутки 2 марта уничтожили 143 украинских беспилотника в зоне проведения специальной военной операции. Дроны ВСУ ликвидировали в районах Волокитино Сумской области, Красногоровки, Орловки, Верхнеторецкого, Первомайского, Павловки ДНР, Синьковки, Токаревки Харьковской области, Нового, Щербаки Запорожской области, Тягинки, Берислава и Скадовска Херсонской области.

Командир танка с позывным Снайпер 29 февраля рассказал, что российские штурмовики закрепились на опорных пунктах в Работино на запорожском направлении. Группа мотострелков застала боевиков ВСУ врасплох при заходе в село на БМП.