Москва, 4 марта, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Российские военные вряд ли станут использовать в зоне проведения спецоперации новейший танк Т-14 «Армата», превосходящий существующие танки по характеристикам, так как у него слишком высокая стоимость. Об этом 4 марта заявил генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Евгений Одиноков/РИА Новости

«Армата», она, в общем-то, дороговата. По своему функционалу она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому её сейчас армия вряд ли будет использовать. Проще им купить те же Т-90-е», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Чемезов уточнил, что говорит именно о возможности использования «Арматы» в зоне СВО, отметив, что в данный момент необходимы средства, чтобы создавать новые виды вооружений.

«Сейчас нужны деньги для того, чтобы создать новые танки, новые вооружения, более, может быть, дешевые. Поэтому, если есть возможность купить более дешёвые, почему нет?» — добавил глава «Ростеха».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 марта Чемезов рассказал, что «Армата» считается основным и самым боеспособным боевым танком. Он уточнил, что эта боевая машина стоит на вооружении армии России.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в сентябре 2023 года рассказал, что в танках «Армата» доработают электронику с учётом опыта спецоперации. Он уточнил, что после этого Т-14 хотят запустить в серийное производство и с 2024 года начать поставлять Вооружённым силам России.

Мураховский 10 февраля отметил, что из анализа опыта проведения спецоперации следует, что современный танк начал терять свою роль на поле боя. По его словам, эти боевые машины необходимо доработать для сохранения их главных функций, защитив от малых беспилотников противника, барражирующих боеприпасов и FPV-дронов.