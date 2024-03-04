Владивосток, 4 марта, 2024, 07:55 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело после выявленной публикации в соцсетях о нанесении неизвестным мужчиной краской из баллончика надписи на Поспеловской батарее, входящей в состав Владивостокской крепости. Об этом сообщила 4 марта пресс-служба Следственного управления СКР пр Приморскому краю.

Sledcom.ru Уголовное дело

«Батарея Поспеловская» в городе Владивостоке является памятным знаком на местах боевых действий. Архитектурный ансамбль входит в комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости 1900–1902 годов, указали следователи.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 243.4 УК РФ («Повреждение памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвящённых дням воинской славы России»).

После осмотра места происшествия следователи изъяли пустой аэрозольный баллон. Также были установлены и допрошены свидетели преступления. Назначены судебные экспертизы.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в Санкт-Петербурге организовали поиск нарушителя, который справил нужду на один из главных памятников города — «Медный всадник». Видеозапись с действиями парня в районе Сенатской площади была опубликована в сети интернет. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.

В декабре 2023 года в Москве вандалы осквернили барельеф «Парад Победы» на Красной площади. Злоумышленник сколол голову коня по кличке Полюс, на котором маршал Константин Рокоссовский участвовал в Параде Победы в 1945 году. Следователи возбудили уголовное дело об уничтожении либо повреждении воинских памятников.