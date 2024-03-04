Москва, 4 марта, 2024, 07:39 — ИА Регнум. Реакция немцев на утечку разговора офицеров ФРГ о возможности ударов по Крымскому мосту показывает, что военные круги страны снова «рвутся в бой». Об этом 3 марта в Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Показательно, что в Германии возмущение вызывает не само по себе обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет Taurus, решение о поставке которых ещё не принято руководством Германии, а тот факт, что это стало достоянием гласности», — написал сенатор.

Отсюда можно сделать вывод, что втягивание ФРГ в возможную войну с Россией возмущенных не интересует, а волнует, как именно была получена запись переговоров. Это вызывает крайнюю тревогу, поскольку сам факт обсуждения является не ориентацией для немецкого правительства, а отражает две очень важные вещи, отметил член Совета Федерации.

Во-первых, военные Германии уверены в будущих поставках ракет Киеву, даже без учёта нынешней позиции канцлера Олафа Шольца. При этом подсчитывается количество, которое Берлин сможет поставить в рамках первой и второй партий, написал Пушков.

Во-вторых, по его мнению, военные круги вслед за министром иностранных дел Анналеной Бербок считают, что Германия фактически находится в состоянии войны с Россией. Германские военные чины, забыв уроки Второй мировой войны, вновь рвутся в бой, резюмировал сенатор.

Как сообщало ИА Регнум, крупнейшая оппозиционная фракция немецкого парламента ХДС/ХСС запросила внеочередное собрание комитета бундестага по обороне после публикации российскими СМИ разговора высокопоставленных немецких военных, обсуждающих возможный удар по Крымскому мосту. Телеканал NTV привёл соответствующее письмо секретаря Торстена Фрая президенту бундестага Бербель Бас. Оппозиция настаивает на обязательном присутствии канцлера Германии Олафа Шольца.

Глава минобороны ФРГ Борис Писториус 3 марта допустил возбуждение уголовного дела после перехвата разговора военных. Если будут обнаружены отправные точки, свидетельствующие о противоправных действиях, то компетентные органы начнут расследование, пояснил он.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в этот же день заявил, что опубликованный разговор свидетельствует о подготовке Германией войны с Россией.