Наступивший, 740-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован официальным подтверждением данных о постановке на вооружение ВС РФ новейшего российского танка Т-14 «Армата». Об этом 4 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Т-14 «Армата»

То, что российские танки Т-14 «Армата», доказавшие свою мощь в зоне СВО, совершеннее, чем западные, ещё в конце августа 2023 года сообщал американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

Тем временем страны НАТО и Евросоюза встревожены последствиями слива разговора немецких высокопоставленных офицеров об атаке на Крымский мост. Авторы британской The Times высказали предположение, что российская разведка может теперь с лёгкостью отследить доставку ракет SCALP и Storm Shadow на Украину.

Из расшифрованной аудиозаписи следует, что Франция отправляет ракеты SCALP на внедорожниках Audi Q7, а Британией доставка Storm Shadow производится на бронемашинах Ridgeback. На Западе не исключают, что ВС РФ будут находить и локализовывать такие виды транспорта, потенциально нацеливаясь на такие марки.

Непосредственно в зоне СВО на краснолиманском направлении отличились экипажи сверхзвуковых истребителей Су-34, нанеся удар по опорному пункту и личному составу Вооруженных силы Украины (ВСУ) авиабомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, информирует Минобороны РФ.

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