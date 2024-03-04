Москва, 4 марта, 2024, 07:09 — ИА Регнум. Новейший российский танк Т-14 «Армата» считается основным и самым боеспособным боевым танком и стоит на вооружении российской армии, заявил директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Иван Шилов ИА REGNUM Т-14 «Армата»

Танк имеет многослойную броню, которая выдерживает удары противотанковых ракет калибра 152 мм и бронебойных подкалиберных снарядов 125 мм. Необитаемая башня закрыта двумя слоями.

«В армии «Армата», конечно, на вооружении стоит», — заверил «РИА Новости» Чемезов.

Как сообщало ИА Регнум, в Т-14 «Армата» доработали электронику с учётом опыта спецоперации, рассказал осенью 2023 года военный эксперт Виктор Мураховской.

Т-14 «Армата» может сыграть ключевую роль в зоне боевых действий, если будет действовать в единых формированиях с созданной на той же платформе тяжёлой боевой машиной пехоты Т-15 «Барбарис».

В конце августа американское издание Military Watch Magazine заявило, что российские основные боевые танки модели Т-14 «Армата» превосходят западные аналоги, в том числе и большинство американских моделей.

В зоне проведения специальной военной операции отечественные танки «Армата» начали применять в июле 2023 года. Несколько единиц боевых машин поступили в расположение группировки «Юг» Вооружённых сил России.

«Ростех» в 50 раз нарастил производство боеприпасов для стрелкового оружия и РСЗО, заявил в декабре 2023 года Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Производство лёгкой бронетехники, бронемашин увеличилось в пять с половиной раз, танков — в семь раз. Гендиректор «Ростеха» назвал этот рост глобальным.