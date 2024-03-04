Париж, 4 марта, 2024, 07:04 — ИА Регнум. Франция опубликовала список военной помощи, предоставленной Украине за два года конфликта. Информация по состоянию на 31 декабря 2023 года размещена на сайте министерства обороны страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Согласно публикации, общая стоимость поставленного Францией военного оборудования Украине превысила 2,6 млрд евро. Сюда же добавились 1,2 млрд евро, предоставленные Европейскому фонду мира. Следовательно, с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года поддержка достигла более 3,8 млрд евро, уточнили в минобороны Франции.

В перечне из 50 пунктов обозначены 30 гаубиц CAESAR, 1002 противотанковых гранатомёта AT4, 38 колёсных танков AMX10 RC, 250 бронетранспортёров, 30 тысяч снарядов калибра 155 мм, 160 разведывательных дронов. При этом часть информации осталась засекреченной, не указывается количество поставленных Киеву ракет SCALP, Crotale, Mistral и Aster, а также противотанковых ракет Milan.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что французские солдаты вполне могли бы отправиться на Украину для защиты её границ. Комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину, он сказал, что это нельзя назвать объявлением каких-либо действий.

Макрон и глава киевского режима Владимир Зеленский 16 февраля подписали в Париже двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. В Елисейском дворце уточнили, что соглашение заключено сроком на десять лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО. Франция в 2024 году выделит €3 млрд военной помощи Киеву. Документ включает поставки современного оружия и оборудования, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО, обучение военных ВСУ и укрепление обороны Украины.

Военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS указал, что российские войска в ходе специальной военной операции уничтожили сотни лучших образцов западной бронетехники, артиллерии, систем противовоздушной обороны.