Москва, 4 марта, 2024, 06:30 — ИА Регнум. Экипажи российских сверхзвуковых истребителей Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по опорному пункту и личному составу ВСУ на краснолиманском направлении боевых действий, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Су-34

Уничтожение целей противника подтвердила разведка. После успешно выполненной задачи пилоты вернулись на аэродром вылета.

Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, это позволяет наносить точные удары вдали от линии боевого соприкосновения.

Стоящие на вооружении ВКС России истребители-бомбардировщики Су-34 каждый день задействованы в зоне СВО, добавили в министерстве.

Как сообщало ИА Регнум, в Германии обратили внимание на эффективность авиаударов ВС России тяжёлыми снарядами ФАБ-500. Они могут оставлять кратеры на земле глубиной до нескольких метров. После удара такой бомбы от позиции противника ничего не остаётся, для российских войск это большое преимущество, констатировал Немецкий журналист Юлиан Рёпке.

Всё больше российских дронов и ракет достигают намеченных целей на Украине, заявил в интервью британской газете The Financial Times глава украинской энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко. По его словам, после каждого попадания по энергетическим объектам требуются крупные суммы для их восстановления, у Киева таких средств просто нет.