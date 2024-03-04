Вашингтон, 4 марта, 2024, 06:16 — ИА Регнум. Бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли первый раз победила на праймериз Республиканской партии в округе Колумбия. Об этом сообщает телеканал NBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Никки Хейли

После подсчета 95% голосов в столичном округе Колумбия, Хейли набрала 62,9% голосов, а её соперник Дональд Трамп лишь 33,2% — республиканцы не пользуются популярностью в Вашингтоне.

По мнению экспертов, Колумбия для Хейли окажется единственным штатом, где она выиграет у Трампа.

Как сообщало ИА Регнум, часть американских избирателей, отдавших голоса за Джо Байдена на президентских выборах в 2020 году, теперь поддерживает его потенциального соперника Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опросов, опубликованные 2 марта.

За Трампа готовы голосовать 97% опрошенных избирателей, поддержавших его четыре года назад.

Вместе с тем снова голосовать за Байдена готовы 83% его прошлых сторонников, а 10% из тех, кто поддержал его на предыдущих выборах, хотят голосовать за Трампа.

По данным издания, на текущий момент Байдена поддерживают 43% респондентов из числа зарегистрированных избирателей, а Трампа — 48%.

Дональд Трамп имеет все шансы во второй раз стать хозяином Белого дома, однако это не повлияет на политический курс страны, так как американские лидеры похожи между собой. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад.