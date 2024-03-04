Владивосток, 4 марта, 2024, 05:32 — ИА Регнум. В Приморском крае на фоне бушующих природных пожаров впервые заметили редкое природное явление — огненный смерч. Об этом «РИА Новости» рассказала пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе.

Cameron Strandberg Пожар

«Огненный смерч или огненной торнадо ранее не фиксировали в Приморье. Это редкое природное явление — вихрь дыма, огня, пепла — возникает, как правило, в месте природных пожаров, когда сочетаются несколько факторов: огонь, пожар, ветер», — прокомментировала специалист видеокадры очевидцев.

Сотрудник Примгидромета добавила, что в данном случае ветер не является основным компонентом.

Как утверждают очевидцы, видео было снято в Барабашевском районе, ветер здесь был несильный. По данным метеорологов, в районе посёлка Барабаш зафиксировали ветер западный, юго-западный 0,5 м/с порывами до 2,3 м/с при температуре воздуха 3,4 градуса мороза. Осадков при этом не было, уточнила Коридзе.

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Как передавало ИА Регнум, в Приморском крае третьи сутки не могут потушить природные пожары, в том числе и в национальном парке «Земля леопарда». В региональном правительстве отметили, что утром 4 марта было зафиксировано три природных пожара, их начали тушить ещё накануне. Общая площадь возгораний достигла 4900 га. Один пожар площадью около 3 тыс. га бушует в Хасанском районе, его удалось локализовать. Второй пожар площадью 1800 га действует в районе Гвоздево.

Губернатор региона Олег Кожемяко добавил, что сформированы дополнительные пожарные отряды. Ситуацию осложняют шквалистый ветер и бесснежная зима в Приморье. Осадки не предвидятся.