Симферополь, 4 марта, 2024, 05:00 — ИА Регнум. Движение автомобилей на одном из участков трассы «Таврида» в Крыму полностью восстановили, сообщил 4 марта министр транспорта республики Николай Лукашенко.

Rosavtodor.gov.ru Автомобильная трасса «Таврида»

«Ограничения в движении автомобильного транспорта на 89-м км автомобильной дороги «Таврида» сняты!» — написал он в Telegram-канале.

Глава регионального Минтранса рекомендовал жителям и гостям Крыма соблюдать скоростные режимы и безопасную дистанцию.

Как сообщало ИА Регнум, временное ограничение на движение по трассе «Таврида» вводили ночью 3 марта в районе Феодосии. Для автомобилей организовали пути объезда. В этот же день было запущено реверсивное движение.

Ночью 4 марта перекрыли движение автомобилей по Крымскому мосту. Автомобилистам рекомендовали сохранять спокойствие и соблюдать указания сотрудников транспортной безопасности. О временном ограничение автодвижения стало известно в 03:38 мск.

Трассу «Таврида», а также 70 дорожных сооружений оформили в собственность Республики Крым вначале 2022 года. Автомобильная дорога федерального значения А-291 «Таврида» берёт начало от Крымского моста и соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь. Протяжённость трассы превышает 250 км.