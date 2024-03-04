Киев, 4 марта, 2024, 04:13 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 4 марта сирены воздушной тревоги включили в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, население Сумской области предупредили об опасности с воздуха в 03:48 мск. Через минуту сирены взвыли в Харьковской области, а в 03:52 и в Полтавской.

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