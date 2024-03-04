Мелитополь, 4 марта, 2024, 03:57 — ИА Регнум. Отсутствие успехов в зоне боевых действий приводит к тому, что ВСУ атакуют инфраструктуру. Таким образом украинские боевики пытаются нанести хоть какой-то урон. Об этом в интервью «Известиям» рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Сегодня противник бьёт именно по инфраструктуре, потому что нет побед на фронте. ВСУ таким образом стараются хоть как-нибудь досадить нам, показать, что якобы российская власть не может обеспечить нормальный уровень жизни людей. Соответственно, вокруг этого всё и крутится», — ответил глава Запорожской области на вопрос об обстрелах боевиками мирных объектов.

Губернатор подчеркнул, что для жителей самым важным было сдерживание российскими войсками контрнаступления ВСУ. После этого у людей сильно улучшилось настроение, они перестали столь активно выезжать, нет страха, объяснил Балицкий. Люди стараются концентрироваться на победах и мирной жизни, а не на происходящих обстрелах, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России отразили атаку штурмовиков 118-й украинской мехбригады в районе Работино в Запорожской области. По информации российского Минобороны, потери противника составили более 40 военнослужащих и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены две артиллерийские системы М777 производства США, орудие Д-20, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

В течение 2 марта российские военные уничтожили на фронте 143 беспилотника ВСУ, включая «Байрактар ТБ-2». Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что дроны поразили в районах населённых пунктов Волокитино Сумской области, Красногоровка, Орловка, Верхнеторецкое, Первомайское, Павловка Донецкой Народной Республики, Синьковка, Токаревка Харьковской области, Новое, Щербаки Запорожской области, Тягинка, Берислав и Скадовск Херсонской области.