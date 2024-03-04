ВСУ атакуют инфраструктуру из-за отсутствия успехов на фронте — Балицкий
Губернатор Запорожской области сообщил о серьёзных изменениях на линии фронта
Мелитополь, 4 марта, 2024, 03:57 — ИА Регнум. Отсутствие успехов в зоне боевых действий приводит к тому, что ВСУ атакуют инфраструктуру. Таким образом украинские боевики пытаются нанести хоть какой-то урон. Об этом в интервью «Известиям» рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Сегодня противник бьёт именно по инфраструктуре, потому что нет побед на фронте. ВСУ таким образом стараются хоть как-нибудь досадить нам, показать, что якобы российская власть не может обеспечить нормальный уровень жизни людей. Соответственно, вокруг этого всё и крутится», — ответил глава Запорожской области на вопрос об обстрелах боевиками мирных объектов.
Губернатор подчеркнул, что для жителей самым важным было сдерживание российскими войсками контрнаступления ВСУ. После этого у людей сильно улучшилось настроение, они перестали столь активно выезжать, нет страха, объяснил Балицкий. Люди стараются концентрироваться на победах и мирной жизни, а не на происходящих обстрелах, добавил он.
Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России отразили атаку штурмовиков 118-й украинской мехбригады в районе Работино в Запорожской области. По информации российского Минобороны, потери противника составили более 40 военнослужащих и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены две артиллерийские системы М777 производства США, орудие Д-20, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
В течение 2 марта российские военные уничтожили на фронте 143 беспилотника ВСУ, включая «Байрактар ТБ-2». Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что дроны поразили в районах населённых пунктов Волокитино Сумской области, Красногоровка, Орловка, Верхнеторецкое, Первомайское, Павловка Донецкой Народной Республики, Синьковка, Токаревка Харьковской области, Новое, Щербаки Запорожской области, Тягинка, Берислав и Скадовск Херсонской области.