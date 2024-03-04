Владивосток, 4 марта, 2024, 03:51 — ИА Регнум. Природные пожары почти на 5 тыс. га продолжают тушить на юге Приморского края. Возгорание из-за пала травы на площади 100 га действует и в национальном парке «Земля леопарда». Подробности сообщили в правительстве региона и в нацпарке.

54.mchs.gov.ru Тушение природного пожара

По информации губернатора Олега Кожемяко, утром 4 марта было зафиксировано три природных пожара, которые начали тушить накануне. Общая площадь охваченная огнём — 4900 га. Один пожар площадью около 3 тыс. га действует в Хасанском районе, он уже локализован. Второй пожар площадью 1800 га действует в районе Гвоздево.

«В течение ночи сформировали и направили дополнительные пожарные отряды в Хасанский округ. Более 300 человек приступили к тушению палов. Привлекли дополнительную технику», — добавил губернатор, напомнив, что в крае действует особый противопожарный режим.

Ситуацию усугубляют шквалистый ветер и бесснежная зима в Приморье. Осадки пока не прогнозируют.

Как сообщало ИА Регнум, природные пожары в Приморье начались 2 марта с площади 363 га рядом с двумя населёнными пунктами Хасан и Гвоздево.

В первые сутки огонь тушили 46 человек.

В Кисловодске Ставропольского края загорелось 6 тыс. квадратных метров сухой растительности. Возгорание произошло в районе горы Большое Седло. К ликвидации пожара привлекались 55 специалистов и 15 единиц техники.

28 февраля власти штата Техас ввели режим чрезвычайного положения из-за природных пожаров. Режим ЧП введён в 60 округах штата.