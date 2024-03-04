Берлин, 4 марта, 2024, 03:22 — ИА Регнум. Немецкий журналист Юлиан Рёпке в репортаже для Bild отметил успехи российских войск на Украине, в частности, эффективность авиаударов тяжёлыми снарядами ФАБ-500.

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Он уточнил, что данные авиабомбы могут оставлять кратеры на земле глубиной до нескольких метров.

«После удара такой бомбы по позиции ВСУ, от неё ничего не остаётся. Это большое преимущество ВС России», — добавил Рёпке.

Также он указал на заметное преимущество российской армии в воздухе и в наземном вооружении. Журналист выразил недоумение, откуда это у русских и как происходит подготовка к выполнению заданий. По словам Рёпке, это большая тайна для всех.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля британский эксперт Александр Меркурис рассказал о разгроме ВСУ в районе села Победа в ДНР. Эксперт уточнил, что российские войска наносили удары артиллерией и авиабомбами ФАБ-500. Как ВСУ смогли бы удерживать позиции в таких условиях, Меркурису сложно представить.

Бывший полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «PolitБюро» пожаловался на невозможность систем ПВО сбить ни одной российской планирующей авиабомбы. При этом количество подобных снарядов, включая ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-1500, ФАБ-5000, у России десятки тысяч штук. Это оружие «очень серьёзное», подчеркнул украинский офицер.