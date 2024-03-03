Мехико, 4 марта, 2024, 02:12 — ИА Регнум. Мексика не направляла заявку на присоединение к БРИКС, но отслеживает развитие объединения. Об этом сообщило министерство иностранных дел латиноамериканской страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

«Мексика не подавала заявку на вступление в группу БРИКС. Мексика с интересом следит за развитием блока в силу экономического веса входящих в него стран и двусторонней торговли, которую наша страна ведёт с его членами», — прокомментировало ведомство в соцсети Х распространяемую в СМИ информацию о намерении Мексики вступить в сообщество.

В МИД страны назвали такие заявления безосновательными.

Как сообщало ИА Регнум, депутат мексиканского Конгресса Бразил Альберто Акоста Пенья обвинил США в препятствовании вступления Мексики в БРИКС. Мексике интересно стать членом объединения, и проблема не в отсутствии силы воли властей, а в отношениях с США, на которые приходится до 80% всего экспорта страны, пояснил он. Пенья добавил, что для Мексики интересно сотрудничество в возобновляемой энергии и ядерной энергетике, стране нужны технологии, которые есть у России. Мексиканская сторона готова предложить в ответ сельскохозяйственную продукцию и развитие туристического направления, заключил депутат.

В августе 2023 года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна пока не планирует вступать в межгосударственное объединение БРИКС, хотя власти положительно относятся к участию других стран в организации.