Хельсинки, 4 марта, 2024, 01:50 — ИА Регнум. Вошедшие в состав НАТО Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях Nordic Response ― 2024 вблизи российских границ.

Иван Шилов ИА Регнум Финляндия НАТО

По данным финского минобороны, Хельсинки направят около 4,1 тысячи человек личного состава и 700 единиц техники, в том числе 12 истребителей F/A-18 Hornet.

В минобороны Швеции уточнили, что с их стороны в учениях задействуют 4,5 тысячи человек из всех видов войск.

Как сообщало ИА Регнум, удивительно видеть, с какой скоростью Финляндия и Швеция поменяли свой нейтралитет, который десятилетиями служил им весьма верно и обеспечивал репутацию в современном мире. Долгие десятилетия добрососедства пошли прахом с их присоединением к натовскому блоку, заявил 2 марта глава МИД России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в турецкой Анталье. В связи с этим российским руководством уже принято решение развернуть дополнительные вооружения в недавно созданных Московском и Ленинградском военных округах, добавил министр.

Президент РФ Владимир Путин в конце 2023 года подчеркивал, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. При этом лидеры западных стран не отказываются от своих агрессивных целей, активность НАТО резко возросла, к границам России из США переброшены значительные силы, отмечал президент.

Военные учения Nordic Response пройдут на севере Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта с участием более 20 тысяч военнослужащих из 14 стран. Манёвры станут частью учений Североатлантического альянса Steadfast Defender ― 2024, стартовавших 31 января, они продлятся до мая. По легенде, на одну из стран НАТО нападает вымышленная страна с востока. Учения планируют проводить на территориях от Румынии до Норвегии.