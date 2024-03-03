Москва, 4 марта, 2024, 01:42 — ИА Регнум. Блогер и телеведущая Ксения Собчак, комментируя фильм НТВ о своём двойном гражданстве и израильском паспорте заявила, что Конституция РФ не запрещает иметь второе гражданство.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

Собчак раскритиковала очередной фильм про неё, высказав недовольство телеканалом. Сама передачу она не смотрела.

«Мне больше всего нравится, конечно, что я там везде фигурирую исключительно как «гражданка Израиля». Наша Конституция разрешает иметь двойное гражданство. Какие вопросы-то? Или ничего более «страшного» найти уже не получается?» — написала Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Как сообщало ИА Регнум, Ксения Собчак заявила о намерении подать судебный иск в отношении телеканала НТВ в связи с выходом двухсерийного фильма о ней. Речь в них идёт как о личной жизни героини, так и о её участии в политической жизни России. Кроме того, в фильме затрагивается тема зарубежной недвижимости Собчак и её двойного гражданства.

Собчак назвала содержание фильмов о ней «отчаянной натяжкой совы на глобус» и добавила, что увидела в фильме «пережёвывание» её личной жизни, «фантазии и небылицы», а часть материалов взята из её социальных сетей и выдана за журналистское расследование.

В Telegram-канале НТВ ответили, что в случае обращения в суд, Собчак должна приложить к пакету документов «результаты экспертизы о наличии у истицы чести и достоинства».