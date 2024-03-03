Москва, 4 марта, 2024, 01:19 — ИА Регнум. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе считает, что одна из её успешных учениц Камила Валиева должна обратить внимание на свой вес. Об этом тренер высшей категории рассказала в интервью японскому телеканалу NHK в документальном фильме «Девушка по имени Отчаяние. Исповедь российской фигуристки Валиевой», который вышел 3 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Камила Валиева

Валиевой и Тутберидзе задавали похожие вопросы.

Камила призналась, когда разговор коснулся тяжёлых тренировок, что прыгать она уже «чисто физически» не может.

«Да, мне сейчас безумно сложно физически. Я далеко не в хорошей форме», — сказала Валиева.

Этери Тутберидзе не стала выгораживать спортсменку, оправдывать её.

«Давайте я вам врать не буду. Первое — она должна подсушиться. И это она должна сделать сама. И второе — тренироваться в том режиме, в котором она тренировалась», — прямо ответила тренер.

Как сообщало ИА Регнум, Камила Валиева заявила, что не нарушала антидопинговые правила сознательно.

Фигуриста призналась, что ехала на Олимпийские игры и настраивала себя на прекрасный праздник спорта, но получила «другие эмоции и другое отношение»

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января 2024 года объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Он также аннулировал все достижения фигуристки с 25 декабря 2021 года. Её лишили золотой медали командного турнира Олимпийских игр 2022 года, после чего сборная России получила бронзу командного соревнования, золото досталось американцам, а серебро — японцам.

В крови фигуристки обнаружили антиангинальный препарат триметазидин. При этом спортсменку оповестили о положительной допинг-пробе с нарушениями.

CAS 7 февраля опубликовал объяснения Валиевой о том, как триметазидин попал в её организм. Она заявила, что вещество попало с клубничным десертом, который её дедушка приготовил на доске, где до этого измельчал свои лекарства. Комиссия не приняла этого заявления.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое решение политизированным. Он подчеркнул, что Москва с этим не согласна. В МИД России назвали решение CAS по Валиевой вопиющим примером политизации спорта и нечистоплотной конкуренции.