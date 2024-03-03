Лондон, 4 марта, 2024, 00:25 — ИА Регнум. Для Украины круглый год важно электроснабжение, но в последнее время всё больше российских дронов и ракет достигают намеченных целей. Об этом в интервью британской газете The Financial Times заявил глава украинской энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

«После двух лет боевых действий мы не можем позволить себе проиграть эту энергетическую войну. Есть риск, что мы можем начать проигрывать только потому, что обещанное (помощь со стороны США. — Прим. ред.) не было выполнено», — добавил он.

По словам Тимченко, после каждого попадания по энергетическим объектам требуются крупные суммы для их восстановления, у Киева таких средств просто нет.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля на энергетическом объекте в Днепропетровской области произошло возгорание после взрывов. В минэнерго Украины уточнили, что произошёл пожар на одной из подстанций национальной энергетической компании «Укрэнерго». Из-за отключения воздушных линий электропередачи потребители остались без электроэнергии, добавили в ведомстве.

В ночь на 13 февраля на Украине повреждения получила ТЭС в Днепропетровске, была остановлена выработка энергии. Энергетики заявили, что оборудование станции получило серьёзные повреждения в результате атаки.

Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Майк Тёрнер заявил, что Украина потерпит поражение без возобновления поставок военной помощи от США. Он выразил уверенность, что лидер демократического меньшинства Хаким Джеффрис и спикер палаты представителей Майк Джонсон осознают сложившуюся чрезвычайную ситуацию и поддержат Украину.

Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили новейшие образцы оружия НАТО, написал в статье для InfoBRICS военный эксперт Драго Босник. Это явление наблюдается всё чаще. Автор указал, что в ходе широко разрекламированного контрнаступления ВСУ были уничтожены сотни лучших образцов западной бронетехники, артиллерии и систем противовоздушной обороны. В начале 2024 года ВСУ уже потеряли несколько образцов новой натовской техники, уточнил Босник.