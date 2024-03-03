Лондон, 3 марта, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Многие евреи в Британии на пороге принятия решения о выезде из страны по причине всплеска антисемитизма после нападения ХАМАС на Израиль. Об этом сообщило издание The Independent.

Global Look Press

По информации еврейской благотворительной организации «Фонд общественной безопасности» (CST), в 2023 году были зарегистрированы сообщения о 4103 антисемитских инцидентах, два года ранее фиксировалось 2261 случай.

Премьер-министр Риши Сунак обещал выделить CST дополнительно около 63 млн евро на меры по борьбе с антисемитизмом.

Издание написало, что сообщения о случаях антисемитизма поступают из разных территорий Великобритании. Евреи сообщают об оскорблениях, преследованиях, нападениях и угрозах.

«Более шести из десяти британских евреев либо лично пережили, либо были свидетелями антисемитского инцидента с 7 октября 2023 года, либо знают кого-то, кто это пережил», — сказал представитель еврейской благотворительной организации.

Он подчеркнул, что община в Британии находится в состоянии повышенной готовности, и «конца этому не видно».

Как сообщало ИА Регнум, в американском штате Джорджия уволили учителя-еврея Бенджамина Ризу, якобы угрожавшего отрезать голову школьнице-мусульманке. Ученицу оскорбило наличие израильского флага в классе.

Школьница заявила педагогу, что считает оскорбительным наличие флага Израиля, так как израильтяне убивают палестинцев. В ответ она услышала нецензурную брань, угрозы физической расправы и обвинения в антисемитизме.

В ноябре 2023 года после 15-дневного визита в США специальный докладчик ООН по современным формам расизма Ашвини К. П. заявил, что в Штатах сохранились массовые проявления систематического расизма и расовой дискриминации. По словам эксперта, проводимые США инициативы по борьбе с расизмом не показали значимых результатов.

В европейских странах наблюдается чрезвычайный всплеск антисемитизма, заявили в Еврокомиссии. По информации ЕК, евреи снова живут в страхе: в Германии синагогу забросали бутылками с зажигательной смесью, во Франции на домах рисовали звёзды Давида, в Австрии вандалы осквернили еврейское кладбище, в Испании радикалы нападали на синагоги и магазины, которыми владеют евреи. В ЕК призвали к строгому соблюдению закона в отношении тех, кто разжигает ненависть на почве расизма и ксенофобии.