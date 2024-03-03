Вашингтон, 3 марта, 2024, 23:13 — ИА Регнум. В случае потенциального военного конфликта Соединённых Штатов и России подводный флот РФ может потопить корабли, которые будут перебрасывать американскую армию в Европу. Такое предположение сделал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube журналисту Стивену Гарднеру.

Mil.ru

По словам Дугласа, Атлантический океан станет преградой для кораблей США.

«У России есть подводный флот, способный потопить корабли, которые отправят воевать с ней. Мы просто не сможем перебросить наши наземные силы в Европу, потому что подводные лодки в Атлантическом океане потопят всё, что будет идти туда из Северной Америки», — признал военный эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, заявления главы Пентагона Ллойда Остина о возможности прямого столкновения НАТО и России доказывают наличие такого плана у США, заявил 1 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье.

Шеф Пентагона заявил, что НАТО «придётся» воевать с Россией в случае поражения Украины в конфликте. Также он назвал «очень тревожным» ежедневное продвижение российских войск. По его словам, без поддержки Вашингтона ВСУ продолжат уступать российской армии в артиллерии и окажутся в опасности из-за нехватки «адекватных» систем ПВО.

Россия имеет право ответить НАТО после того, как канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил присутствие британских подразделений на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.