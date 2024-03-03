Калининград, 3 марта, 2024, 23:01 — ИА Регнум. Калининградская «Балтика» и «Сочи» не смогли размочить счёт в матче 19-го тура Российской премьер-лиги 3 марта. Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

Иван Шилов ИА REGNUM

Таким образом после матча на своём поле «Балтика» с 14 очками занимает 15-е место в турнирной таблице, «Сочи» (12) — 16-е.

Команды продлили свои безвыигрышные серии в чемпионате России.

«Балтика» 10 марта сыграет на выезде с «Оренбургом», «Сочи» в этот же день встретится в гостях с московским «Локомотивом».

Как сообщало ИА Регнум, футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» сыграл вничью с воронежским «Факелом» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 1:1.

2 марта «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Матч прошёл в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 0:0. Во время игры главный арбитр Сергей Карасёв показал главному тренеру Сергею Семаку жёлтую карточку. Кроме того, футболисты каждой из команд получили по четыре жёлтые карточки.

Также 2 марта московский ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» со счётом 1:1. Игроки «Оренбурга» смогли отыграться в добавленное время, на четвёртой компенсированной минуте благодаря голу защитника Матиаса Переса.